Ковач розсудить Зорю та Рапід

Джерело - Чемпіон.
Матч-відповідь раунду плей-оф кваліфікації Ліги Європи між Зорею та віденським Рапідом розсудить Іштван Ковач з Румунії.
Про це повідомляє пресслужба УЄФА.
Асистенти арбітри: Василе Флорін Марінеску, Овідіу Артеня (обидва - Румунія)
Четвертий арбітр: Лучан Русанду (Румунія)
Минулого тижня Ковач працював на матчі-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів між Шахтарем і Генком. Поєдинок завершився перемогою донецької команди - 2:1 .
Раніше в цьому році Ковач судив матч збірної України проти Фінляндії в відборі на чемпіонат світу-2022 (1:1), показавши п'ять жовтих і одну червону картку.
Перший матч протистояння Зорі і Рапіда завершився поразкою команди Віктора Скрипника - 0:3.