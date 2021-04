Бензема наздогнав Рауля за кількістю голів у Лізі чемпіонів

Нападник Реала Карім Бензема вийшов на четверте місце у списку бомбардирів Ліги чемпіонів.

Форвард відзначився голом у першому півфінальному матчі Ліги чемпіонів проти Челсі.

ТОП-10 найкращих бомбардирів Ліги чемпіонів:

1. Кріштіану Роналду (Манчестер Юнайтед, Реал, Ювентус) - 134

2. Ліонель Мессі (Барселона) - 120

3. Роберт Левандовський (Борусія Дортмунд, Баварія) - 73

4-5. Рауль (Реал, Шальке) - 71

4-5. Карім Бензема (Ліон, Реал) - 71

6. Руд ван Ністелрой (ПСВ, Манчестер Юнайтед, Реал) - 56

7. Тьєррі Анрі (Монако, Арсенал, Барселона) - 50

8-10. Златан Ібрагімовіч (Аякс, Ювентус, Інтер, Барселона, Мілан, ПСЖ, Манчестер Юнайтед) - 48

8-10. Андрій Шевченко (Динамо, Мілан, Челсі) - 48

8-10. Томас Мюллер (Баварія) – 48

🔝⚽ @Benzema equals @RaulGonzalez as the 4️⃣th top goalscorer in the European Cup!

🎯 71 goals

🚩 110 matches

🔥 16 consecutive seasons#RealFootball | #HalaMadrid pic.twitter.com/BOXynGlU1J