Бензема наздогнав Рауля за кількістю голів у Лізі чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
Нападник Реала Карім Бензема вийшов на четверте місце у списку бомбардирів Ліги чемпіонів.
Форвард відзначився голом у першому півфінальному матчі Ліги чемпіонів проти Челсі.
ТОП-10 найкращих бомбардирів Ліги чемпіонів:
1. Кріштіану Роналду (Манчестер Юнайтед, Реал, Ювентус) - 134
2. Ліонель Мессі (Барселона) - 120
3. Роберт Левандовський (Борусія Дортмунд, Баварія) - 73
4-5. Рауль (Реал, Шальке) - 71
4-5. Карім Бензема (Ліон, Реал) - 71
6. Руд ван Ністелрой (ПСВ, Манчестер Юнайтед, Реал) - 56
7. Тьєррі Анрі (Монако, Арсенал, Барселона) - 50
8-10. Златан Ібрагімовіч (Аякс, Ювентус, Інтер, Барселона, Мілан, ПСЖ, Манчестер Юнайтед) - 48
8-10. Андрій Шевченко (Динамо, Мілан, Челсі) - 48
8-10. Томас Мюллер (Баварія) – 48
🔝⚽ @Benzema equals @RaulGonzalez as the 4️⃣th top goalscorer in the European Cup!— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) April 27, 2021
🎯 71 goals
🚩 110 matches
🔥 16 consecutive seasons#RealFootball | #HalaMadrid pic.twitter.com/BOXynGlU1J