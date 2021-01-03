 Зінченко вперше в сезоні АПЛ виходить в основі Ман Сіті | Футбол | Champion.com.ua
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Зінченко вперше в сезоні АПЛ вийде в основі Манчестер Сіті

Сьогодні 18:05 804 0
Український гравець отримав можливість вийти з перших хвилин
Зінченко вперше в сезоні АПЛ вийде в основі Манчестер Сіті
#МанСіті, #Зінченко

Джерело - Чемпіон.

З перших хвилин матчу чемпіонату Англії Челсі - Манчестер Сіті у складі гостей вийде українець Олександр Зінченко.

Про це повідомляє пресслужба містян.

Матч розпочнеться о 18:30.

У нинішньому сезоні АПЛ для гравця це перша поява з перших хвилин.

Раніше повідомлялося, що Ювентус і Наполі зацікавилися Зінченком.

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