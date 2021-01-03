Джерело - Чемпіон.
З перших хвилин матчу чемпіонату Англії Челсі - Манчестер Сіті у складі гостей вийде українець Олександр Зінченко.
Про це повідомляє пресслужба містян.
Матч розпочнеться о 18:30.
🚨 TEAM NEWS! 🚨— Manchester City (@ManCity) January 3, 2021
XI | Steffen, Cancelo, Dias, Stones, Zinchenko, Rodrigo, Gundogan, De Bruyne (C), Foden, Bernardo, Sterling.
SUBS | Carson, Aguero, Mendy, Fernandinho, Mahrez, Delap, Harwood-Bellis, Mbete.
📋 @HaysWorldwide
🔷 #ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/6PyFzdfCjl
У нинішньому сезоні АПЛ для гравця це перша поява з перших хвилин.
Раніше повідомлялося, що Ювентус і Наполі зацікавилися Зінченком.