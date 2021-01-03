Український гравець отримав можливість вийти з перших хвилин

Джерело - Чемпіон.

З перших хвилин матчу чемпіонату Англії Челсі - Манчестер Сіті у складі гостей вийде українець Олександр Зінченко.

Про це повідомляє пресслужба містян.

Матч розпочнеться о 18:30.

У нинішньому сезоні АПЛ для гравця це перша поява з перших хвилин.

Раніше повідомлялося, що Ювентус і Наполі зацікавилися Зінченком.