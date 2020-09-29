Циганик: Гравці Дніпра-1 не розуміють вимоги Йовичевича

Гравці Дніпро-1 не пристосуватися до вимог нового головного тренера клубу Ігора Йовичевича.

Про це розповів телеведучий Ігор Циганик.

"Йовичевич підписав повноцінний контракт, і команда вже встигла зіграти на виїзді з Олександрією. Від команди Шарана отримали чотири м’ячі, намагаючись грати у той футбол, який хоче Йовичевич. А хоче він грати за схемою 4–1–4–1, хоч на даному етапі футболісти не повністю розуміють, що від них вимагається. Але, загалом, хорватський спеціаліст налаштований оптимістично.

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Тренер хоче підсилення в центр поля, бо Батагов занадто молодий, а Ді Франко за останні роки забив лише один м’яч. Шукають також вінгерів (інвертованих), тому ймовірно, Йовичевич рекомендуватиме керівництву Дніпра-1 когось зі своїх земляків. Він знає молодь у Хорватії, бо працював із U-19 та U-21 у Динамо Загреб.

Крім балканців, можливе підсилення ще й українцями. Зацікавлені дніпряни у послугах гравців Шахтаря Піхальонка та Вакули. До 5 жовтня дізнаємося про підсилення точно", - відзначив Циганик.