Президент СК Дніпро-1 назвав ціль для нового головного тренера

Джерело - scdnipro1.com.ua.
Новий головний тренер Дніпро-1 Ігор Йовичевич має вивести команду у єврокубки.
Про це розповів президент клубу з Дніпра Юрій Береза.
"Завдання потрапити до єврокубків – це мета №1. Все інше будемо дивитися протягом сезону. Ми ще маємо пережити світові виклики у вигляді ковіду. Мені б хотілося, щоб уболівальники скоріше повернулися на трибуни. Але повернулися туди, де на футбольному полі домінуватиме Дніпро-1", - розповів Береза.
Раніше, Йовичевич очолив СК Дніпро-1.
Нагадаємо, Циганик назвав деталі контракту Йовичевича у Дніпро-1.