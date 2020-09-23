Президент СК Дніпро-1 назвав ціль для нового головного тренера

Новий головний тренер Дніпро-1 Ігор Йовичевич має вивести команду у єврокубки.

Про це розповів президент клубу з Дніпра Юрій Береза.

"Завдання потрапити до єврокубків – це мета №1. Все інше будемо дивитися протягом сезону. Ми ще маємо пережити світові виклики у вигляді ковіду. Мені б хотілося, щоб уболівальники скоріше повернулися на трибуни. Але повернулися туди, де на футбольному полі домінуватиме Дніпро-1", - розповів Береза.