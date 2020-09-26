Олександрія знищила Дніпро-1 у 4 турі УПЛ

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 26 вересня, Олександрія приймала Дніпро-1 в 4 турі української Прем'єр-ліги.
Матч завершився переконливою перемогою Олександрії з рахунком 4:1.
Олександрія – Дніпро-1 4:1 (2:0)
Голи: 1:0 – 3 Безбородько, 2:0 – 37 Третяков, 3:0 – 60 Сваток (автогол), 4:0 – 68 Лучкевич, 4:1 – 78 Адамюк
Олександрія: 31 Олег Білик, 3 Артем Гордієнко (44 Євген Банада), 4 Владислав Бабогло, 9 Денис Безбородько (99 Денис Устименко ), 10 Максим Третьяков, 11 Денис Мірошніченко, 17 Валерій Лучкевич, 18 Артем Сітало, 20 Павло Пашаєв, 27 Дмитро Гречишкін, 90 Каспарс Дубра (к)
Запасні: 79 Юрій Паньків, 5 Тимур Стецьков, 6 Кирило Ковалець, 7 Богдан Мишенко, 8 Олексій Довгий, 22 Василь Грицук, 44 Євген Банада, 94 Максим Задерака
СК Дніпро-1: 23 Богдан Сарнавський, 3 Володимир Адамюк, 22 Дуглас, 39 Олександр Сваток, 24 Владислав Дубінчак, 44 Арсеній Батагов, 4 Сергій Кравченко (к), 20 Ді Франко, 17 Тейлор, 11 Андрій Цуріков, 7 Артем Довбик
Запасні: 33 Валерій Юрчук, 2 Олександр Сафронов, 10 Сергій Булеца, 77 Олексій Чичиков, 29 Олександр Назаренко, 69 Юрій Вакулко, 14 Єгор Ярмолюк, 26 Андрій Кірєєв
Попередження: Сітало (26), Банада (79) - Дубінчак (19), Адамюк (25), Цуріков (56), Сваток (63).
Нагадаємо, Динамо познущалося з Миная в 4 турі УПЛ.