Минай підписав першого в своїй історії африканського легіонера

Маємбе прибув із Замбії

Джерело - ФК Минай.

22-річний фланговий захисник Шеммі Маємбе із Замбії став гравцем Миная.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Умови угоди з гравцем клуб не розкриває.

Цікаво, що це перший футболіст з африканського континенту в Минаї.

Останній клуб Маємбе - Зеско Юнайтед - це найсильніша команда цієї країни, яка регулярно грає в Африканській Лізі чемпіонів.

Шеммі також є гравцем юнацької і молодіжної збірної Замбії, з якою грав в Кубку Африканських націй. У складі U-20 виступав на чемпіонаті світу в 2017 році.

Нагадаємо, Минай мінімально переміг Олександрію у другому турі української Прем'єр-ліги.