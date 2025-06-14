Агент Дьокереша може заробити на трансфері форварда зі Спортинга

Агент форварда Спортинга Віктора Дьокереша може залишитися у фінансовому плюсі від того, що трансфер його клієнта буде дорогим.

Про це повідомляє A Bola.

За інформацією джерела, Хасан Четінкая домігся додавання особливої опції в контракт футболіста, коли він переходив з Ковентрі влітку 2023 року.

Ця опція передбачає, що Четінкая може отримати 10% від продажу нападника збірної Швеції в разі, якщо Спортинг відхилить пропозицію в розмірі 60+мільйонів євро. Нагадаємо, що у контракті форварда прописана клаусула в розмірі 100 мільйонів.

Але при цьому повідомляється, що якщо агент захоче скористатися цією опцією, то лісабонський колектив вимагатиме виплатити відступні за Дьокереша від кожного, хто захоче придбати його.

Нагадаємо, що президент Спортинга Фредеріку Варандаш висловився щодо "джентельменської угоди", яку клуб уклав з Віктором Дьокерешем. Потім на ці слова Варандаша відповів сам футболіст.