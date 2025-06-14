ХІТ може стати чемпіоном, SkyUp – здобути бронзу Екстра-ліги

Сьогодні, 14 червня, відбудуться потенційно останні матчі сезону в чемпіонаті України з футзалу.

Першими між собою зіграють київський SkyUp та Сокіл із Хмельницького. Поєдинок за бронзу розпочнеться о 12:00 за київським часом. Після двох поєдинків у серії з рахунком 2:0 лідирує столичний колектив.

З таким же рахунком перемагає ХІТ у столичному протистоянні проти Аврори. Вони розпочнуть свій матч о 14:00 за Києвом. ХІТ є чинним чемпіоном, а Аврора була найкращою командою в регулярному чемпіонаті.

Серії триватимуть до трьох перемог однієї з команд. Обидва протистояння будуть транслюватися на Київстар ТБ та на YouTube-каналі Асоціації футзалу України.

Екстра-ліга – плейоф

Третій матч, 14 червня

Золотий фінал

14:00. ХІТ – Аврора

Рахунок в серії 2:0

Бронзовий фінал

12:00. SkyUp Futsal – Сокіл

Рахунок в серії 2:0

Нагадаємо, напередодні Чемпіонс Вей вдруге переграв Ладомир і став чемпіоном України з футзалу жіночої Вищої ліги.