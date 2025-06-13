Канадські хокеїсти зіграють з росіянами – вперше з 2019 року

Після перерви у шість років молоді хокеїсти з Канади та Росії вперше зіграють у рамках CHL.

Про це інформує rg.org.

Серія матчів між Канадою та Росією в рамках CHL проводилася щорічно з 2003 року. Востаннє такі поєдинки було зіграно в 2019 році.

У 2020 та 2021 роках серію скасували через пандемію COVID-19, а з 2022 року вона не проводилася через вторгнення Росії в Україну.

Втім організатори вирішили знову організувати зустріч канадських та російських хокеїстів. Матчі відбудуться у Торонто та Шарлоттауні з 14 по 19 червня.

Повідомляється, що команди проводитимуть щоденні тренування та зіграють по чотири матчі за чотири дні.

Учасники турніру – гравці 2008-2010 років народження, які зможуть брати участь у драфті НХЛ через два-три роки. Свою присутність на змаганнях підтвердили скаути всіх 32 команд НХЛ.

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