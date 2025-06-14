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Тренер Миколенка в Евертоні отримав орден Британської Імперії

Володимир Максименко — 14 червня 2025, 10:09
Тренер Миколенка в Евертоні отримав орден Британської Імперії
Девід Моєс
Getty Images

Головний тренер Віталія Миколенка в Евертоні Девід Моєс отримав одну з найвищих державних нагород Великої Британії – Орден Британської Імперії (OBE).

Про це повідомила пресслужба "ірисок".

Протягом кар'єри 62-річний фахівець працював з Престоном, Вест Гемом, Сандерлендом, Манчестер Юнайтед та Реал Сосьєдадом.

У складі "молотів" Моєс вигравав Лігу конференцій, яка стала першим єврокубком з 1965 року.

"Для мене велика честь отримати орден Британської Імперії. Особливий день для мене та моєї сім'ї. Мій батько раніше отримував цю нагороду, а тепер і я її маю", – прокоментував цю подію сам Моєс.

Зазначимо, що фахівець працював з Евертоном з 2002 по 2013 рік, а взимку 2025-го повернувся, замінивши Шона Дайча.

Раніше повідомлялось, що король Чарльз III присвятив Девіда Бекхема у лицарі.

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