Тренер Миколенка в Евертоні отримав орден Британської Імперії

Головний тренер Віталія Миколенка в Евертоні Девід Моєс отримав одну з найвищих державних нагород Великої Британії – Орден Британської Імперії (OBE).

Про це повідомила пресслужба "ірисок".

Протягом кар'єри 62-річний фахівець працював з Престоном, Вест Гемом, Сандерлендом, Манчестер Юнайтед та Реал Сосьєдадом.

У складі "молотів" Моєс вигравав Лігу конференцій, яка стала першим єврокубком з 1965 року.

Congratulations to David Moyes, who today received his OBE for services to football. 💙 — Everton (@Everton) June 11, 2025

"Для мене велика честь отримати орден Британської Імперії. Особливий день для мене та моєї сім'ї. Мій батько раніше отримував цю нагороду, а тепер і я її маю", – прокоментував цю подію сам Моєс.

Зазначимо, що фахівець працював з Евертоном з 2002 по 2013 рік, а взимку 2025-го повернувся, замінивши Шона Дайча.

Раніше повідомлялось, що король Чарльз III присвятив Девіда Бекхема у лицарі.