Норріс – про практики в Канаді: Це була найгірша п'ятниця для Макларен в цьому сезоні

Пілот Макларен Ландо Норріс залишився незадоволений своїми виступом у перших двох практиках Гран-прі Канади.

Слова 25-річного британця наводить сайт Формули-1.

На етап в Монреалі команда з Вокінга привезла декілька оновлень, які гонщики поки не змогли розкрити: у першій практиці Норріс та Оскар Піастрі показали 7-й та 14-й результати відповідно, у той час як у другій Ландо був другим, а його напарник – шостим.

Після п'ятничних сесій британський гонщик ще не зміг помітити різницю до та після оновлень.

"Чесно кажучи, вони дуже схожі, але я думаю, що важко сказати про це лише по одному треку. Я думаю, що вам потрібно поїздити на інших трасах, особливо тут, зважаючи на кількість вибоїн, поребриків та низьке зчеплення з дорогою. Тож поки що зарано говорити про результати, але все спрямовано на те, щоб рухати машину в правильному напрямку і дати мені більше відчуттів, що дуже добре. Але я б сказав, що це був складний день, можливо, один з найскладніших у цьому році. Трохи не в темпі порівняно з деякими суперниками, і, можливо, це не виглядало так наприкінці, але було просто важко проїхати хороше коло і бути послідовним – я проїхав одне хороше коло за всю сесію. Нам є над чим працювати", – сказав Норріс.

Ландо висловив думку, що потрібно змінити команді, щоб це не стало проблемою під час кваліфікації та гонки.

"Думаю, нам потрібно вивести машину в краще положення. Це був наш найскладніший етап, і на трасі всі ми в одному човні. Траса складна, але це, безумовно, була наша найгірша п'ятниця за весь рік – не найгірша за темпом, але найскладніша у тому, щоб зібрати все докупи, та найбільш каверзна. Ми не сильно відстали, нам просто потрібно зробити все трохи легшим для їзди".

Кваліфікація Гран-прі Канади відбудеться сьогодні, 14 червня, о 23:00 за київським часом.

Раніше пілот Феррарі Льюїс Гамільтон зробив невтішний висновок для команди за результатами перших двох практик.