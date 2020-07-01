Арсенал знищив Норвіч, Ньюкасл - Борнмут. Результати матчів 32 туру АПЛ

Відбулися три матчі 32-го туру

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 1 липня, у 32 турі АПЛ Арсенал та Ньюкасл впевнено переграли відповідно Норвіч і Борнмут, а Евертон здолав Лестер.

Арсенал і Ньюкасл синхронно святкували розгромні перемоги над свої суперниками. Зустріч Евертон - Лестер мала більшу інтригу і до завершення матчу тримав у напрузі.

Чемпіонат Англії - АПЛ

32 тур, 1 липня

Арсенал - Норвіч 4:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 33 Обамеянг, 2:0 - 37 Джака, 3:0 - 67 Обамеянг, 4:0 - 81 Соареш

Борнмут - Ньюкасл 1:4 (0:2)

Голи: 0:1 - 5 Гейл, 0:2 - 30 Лонгстофф, 0:3 - 57 Альмірон, 0:4 - 77 Лазаро, 1:4 - 90+3 Гослінг

Евертон - Лестер 2:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 10 Річарлісон, 2:0 - 16 Сігурдссон (пен), 2:1 - 51 Іхеаначо

Раніше, Манчестер Юнайтед на виїзді переграв Брайтон у 32 турі АПЛ.