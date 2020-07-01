Баварія не змогла домовитися по контракту з Алабою

Австрійський захисник може покинути клуб влітку

Баварія продовжити угоду з 28-річним австрійцем Давідом Алабою, однак домовитися не змогла.

Про це повідомляє Bild.

Контракт футболіста з Баварією закінчується влітку 2021 року.

Алаба хоче покинути Баварію влітку цього року і перебратися в інший чемпіонат. Переконати його залишитися в Баварії могло лише суттєве підвищення зарплати, однак мюнхенський клуб не готовий задовольнити фінансові вимоги гравця.

Трансферна вартість австрійця оцінюється в 52 мільйони євро.

Раніше, Конте хоче переманити Алабу в Інтер.

Нагадаємо, Реал відмовився від трансферу Алаби.