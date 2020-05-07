Давід Алаба влітку може змінити клуб

Захисник Баварії Давід Алаба в найближче трансферне вікно може перебратися в Інтер.

Про це повідомляє SPORT1.

Інтерес до 27 річного австрійця проявляє міланський Інтер. На запрошенні Алаби наполягає головний тренер "нерадзуррі" Антоніо Конте

Оскільки Алаба і Баварія далекі від продовження контракту, то мюнхенцям доведеться його продати в найближче трансферне вікно. Якщо цього не станеться, то влітку 2021-го оборонець піде безкоштовно.

Раніше, Реал відмовився від трансферу Алаби.