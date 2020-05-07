Джерело - football24.ua.
Захисник Баварії Давід Алаба в найближче трансферне вікно може перебратися в Інтер.
Про це повідомляє SPORT1.
Інтерес до 27 річного австрійця проявляє міланський Інтер. На запрошенні Алаби наполягає головний тренер "нерадзуррі" Антоніо Конте
Оскільки Алаба і Баварія далекі від продовження контракту, то мюнхенцям доведеться його продати в найближче трансферне вікно. Якщо цього не станеться, то влітку 2021-го оборонець піде безкоштовно.
Раніше, Реал відмовився від трансферу Алаби.