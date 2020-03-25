Каленчук: Карантину у Білорусі не спостерігається, розмови про зупинку чемпіонату не ведуться

У Білорусі всі заклади працюють в штатному режимі, жодних обмежень у сфері послуг немає.

Про це заявив український півзахисник Вітебська Максим Каленчук.

"Ситуація в Білорусі спокійна. Звичайно, є ті, хто ходить в масках, не виходить з дому. Кожен робить так, як йому зручно. Клуб максимально намагається убезпечити нас під час перебування на базі. Антисептики, вітаміни, медикаменти - все для підтримки імунітету.

Карантину в Білорусі не спостерігається, всі заклади працюють в штатному режимі, жодних обмежень у сфері послуг немає. Розмови про зупинку чемпіонату поки не ведуться. На засіданні вирішили продовжувати з глядачами. Все йде своєю чергою.

Аргумент місцевої федерації - все знаходиться під контролем. Вони постійно на зв'язку з МОЗ, все контролюється", - сказав Каленчук.