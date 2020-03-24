У Білорусі прийняли важливе рішення щодо чемпіонату

У Білорусі вирішили продовжити чемпіонат попри пандемію коронавірусу.

Про це повідомив прес-секретар білоруської федерації футболу Олександр Олійник.

"Федерацією прийнято рішення продовжити чемпіонат. Матчі будуть проходити з глядачами. Наше керівництво постійно перебуває на зв'язку з Міністерством охорони здоров'я. Ситуація поки не настільки критична, щоб припиняти першість.

В країні зафіксовано 81 випадок зараження. Але 22 вже одужали. Виходить, зараз хворіють більше 50. На цей час ніхто нічого не переносить. Другий тур стартує 27 березня. Продовжуємо сезон.

Чи радив нам УЄФА призупинити чемпіонат? Ні. Була одна велика відеоконференція. Але УЄФА віддав внутрішні турніри на відкуп федераціям", - розповів Олійник.