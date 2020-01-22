Лемпард: У Челсі має бути ще 10 очок в таблиці

Джерело - sport.ua.
Челсі втрачає необов'язкові очки в англійській Прем'єр-лізі.
Про це розповів головний тренер лондонського клубу Френк Лемпард.
"Ми на четвертій позиції в АПЛ, і це виглядає досить непогано, але у нас повинно бути ще як мінімум 10 очок. Коли ви ведете 2:1 за 5 хвилин до кінця, треба дотримуватися основних правил. Ми подарували їм їх перший гол, і другий був необов'язковим.
Це стара історія, коли створюєш велику кількість моментів, але не реалізуєш їх, і ми повинні працювати над цим", - відзначив Лемпард.
Нагадаємо, Арсенал у меншості вирвав нічию у Челсі в 24 турі АПЛ.
Раніше, Манчестер Сіті із Зінченком переграв Шеффілд Юнайтед.