Лемпард: У Челсі має бути ще 10 очок в таблиці

Челсі втрачає необов'язкові очки в англійській Прем'єр-лізі.

Про це розповів головний тренер лондонського клубу Френк Лемпард.

"Ми на четвертій позиції в АПЛ, і це виглядає досить непогано, але у нас повинно бути ще як мінімум 10 очок. Коли ви ведете 2:1 за 5 хвилин до кінця, треба дотримуватися основних правил. Ми подарували їм їх перший гол, і другий був необов'язковим.

Це стара історія, коли створюєш велику кількість моментів, але не реалізуєш їх, і ми повинні працювати над цим", - відзначив Лемпард.