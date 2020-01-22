Арсенал у меншості вирвав нічию у Челсі в 24 турі АПЛ

Джерело - Чемпіон.
У матчі 24-го туру англійської АПЛ Челсі приймав лондонський Арсенал.
На 26-ій хвилині матчу Арсенал залишився в меншості - Давід Луїс отримав червону картку за фол останньої надії. Також було призначено пенальті, яке реалізував Жоржиньо.
На 64-ій хвилині Мартінеллі у контратаці скористався помилкою Канте і реалізував вихід один на один з голкіпером господарів - 1:1. На 85-ій хвилині капітан господарів Аспілікуета замкнув простріл з правого флангу - 2:1. Але вже через дві хвилини гості зрівняли рахунок - 2:2.
Челсі - Арсенал 2:2 (1:0)
Голи: 1:0 - 26 Жоржиньо (пен), 1:1 - 64 Мартінеллі, 2:1 - 85 Аспілікуета, 2:2 - 87 Бельєрін
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