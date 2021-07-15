Денисов: Євро-2020 перевернуло все з ніг на голову

Джерело - ТК Футбол.
Ті футболісти, які не виблискували в клубах по ходу сезону, на Євро-2020 видали справжнє шоу.
Про це заявив директор телеканалів Футбол 1/2/3 Олександр Денисов.
"Цей Євро перевернув все з ніг на голову. Навіть ті футболісти, які не виблискували в клубах по ходу сезону, видали справжнє шоу. Хто міг подумати, що Шик заб'є найкрасивіший гол на турнірі, що може трапитися ситуація з Еріксеном, а Данія без свого лідера трансформується і зробить неймовірне.
Хто міг подумати, що Довбик виведе Україну до чвертьфіналу і подарує незабутні емоції. Збірна України, безумовно, це успіх. Можу тільки привітати вболівальників, що ми пережили такі емоції", - сказав Денисов.
Нагадаємо, команда Андрія Шевченка на чемпіонаті Європи дійшла до чвертьфіналу, потрапивши до ТОП-8 найкращих збірних континенту.
Раніше, Денисов заявляв, що збірна Англії могла зіпсувати фінал Євро-2020.