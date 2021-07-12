Денисов: Збірна Англії могла зіпсувати фінал Євро-2020

У фінальному матчі Євро-2020 з Італією збірна Англії нічого не збиралася робити при рахунку 1:0.

Про це заявив директор телеканалів Футбол 1/2/3 Олександр Денисов.

"Свято завершилося. Фінал, який міг виявитися нудним, який могла зіпсувати Англія. Його зіпсувати не вдалося, при всьому бажанні Саутгейта. За це ми повинні подякувати збірній Італії, яка не здалася при рахунку 1:0. Англія нічого не збиралася робити при рахунку 1:0. Італія зробила цей матч, як і весь чемпіонат цікавим. Вони виграють Чемпіонат Європи вдруге за свою історію. Англійці не вигравали Євро взагалі. На серію пенальті футболісти збірної Англії вийшли розгубленими. Три поспіль пенальті не забили досить досвідчені гравці.

Саутгейт в стартовому складі випустив Тріп'єра. Це мало на увазі гру в три захисники. Манчіні хороший тим, що у нього було кілька варіантів. Почав він традиційно, так само як грали італійці з першого дня. Шоу забив гол, схожий на гол Зінченка в ворота Швеції.

До якогось моменту план Саутгейта працював. Після голу збірної Італії, Саутгейт змінює Тріп'єра і Англія переходить грати в чотири захисники. Але в них нічого не виходило. К'єлліні - герой матчу. Бонуччі - найстарший гравець, який забив у фіналі Євро. Манчіні прибрав Інсіньє і випустив Беллоті. Італія продовжує грати з форвардом, хоче домогтися результату. Саутгейт випускає Гріліша. Бонуччі, забив з гри і з пенальті, був стовпом в центрі оборони разом з К'єлліні. Бонуччі і став гравцем матчу. Всім було цікаво подивитися, як ця пара центрбеків впорається з Англією, яка забивала лише через центр. Мені здається, ми отримали дуже цікавий турнір.

Ми запам'ятаємо це Євро і завдяки збірній України, яка зробила по суті неможливе, з тим ресурсом, який в нас на той момент був. Ми дійшли до чвертьфіналу. Ми вибили своїх фаворитів - шведів. Далі, склалося як склалося", - сказав Денисов.