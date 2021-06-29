Дешам збереже посаду головного тренера збірної Франції

Дідьє Дешам продовжить працювати зі збірною Франції

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам збереже свій пост, попри на виліт "триколірних" з Євро-2020 на стадії 1/8 фіналу.

Про це повідомляє ESPN.

52-річний фахівець на наступному тижні має зустрітися з президентом федерації футболу Франції Ноелем Ле Гре і обговорити своє майбутнє. При цьому в федерації не хочуть звільняти Дешама, хоч він і не зумів привести Францію до перемоги на Євро.

Нагадаємо, Дешам очолив збірну Франції в 2012 році. Під його керівництвом команда дісталася до фіналу чемпіонату Європи 2016, де програла Португалії (0:1), а також виграв чемпіонат світу-2018.

Раніше повідомлялося, що Дешам не планує подавати у відставку.