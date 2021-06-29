Костюк обіграла Бертенс на старті Вімблдону

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Марта Костюк (70) у першому колі Вімблдону обіграла Кікі Бертенс(21) з Нідерландів.
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Матч тривав 1 годину та 22 хвилини.
Марта чотири рази подала на виліт, допустила 5 подвійних помилок та використала 2 з 6 брейк-пойнтів.
У другому колі Костюк зустрінеться з переможницею пари Анастасія Севастова (56) - Заріна Діяс (101).
Wimbledon - Grand Slam
Вімблдон (Велика Британія)
Призовий фонд £35,016,000
Трава
Перше коло, 29 червня
Марта Костюк - Кікі Бертенс 6:3, 6:4