Костюк обіграла Бертенс на старті Вімблдону

Марта Костюк успішно стартувала на Вімблдоні

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Марта Костюк (70) у першому колі Вімблдону обіграла Кікі Бертенс(21) з Нідерландів.

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Матч тривав 1 годину та 22 хвилини.

Марта чотири рази подала на виліт, допустила 5 подвійних помилок та використала 2 з 6 брейк-пойнтів.

У другому колі Костюк зустрінеться з переможницею пари Анастасія Севастова (56) - Заріна Діяс (101).

Wimbledon - Grand Slam

Вімблдон (Велика Британія)

Призовий фонд £35,016,000

Трава

Перше коло, 29 червня

Марта Костюк - Кікі Бертенс 6:3, 6:4