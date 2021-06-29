Модрич офіційно завершив кар'єру у збірній Хорватії

Поєдинок 1/8 фіналу Євро-2020 між Хорватією та Іспанією (3:5 д.ч.) став останньою грою за хорватську команду для хавбека Луки Модрича.

Про це заявив сам футболіст.

"Ми повели в рахунку після випадкового голу. Після цього іспанці грали краще - принаймні, перші 60 хвилин. Ми занадто глибоко відходили на свою половину поля та давали їм грати. Коли ми стали більше атакувати, гра пішла краще, ми створювали більше моментів, і ось тоді вдалося зрівняти рахунок.

Ми продемонстрували хорошу гру і характер. На початку додаткового часу ми вели гру, але не реалізували два хороші моменти. Потім гра повернулася не на нашу користь, і ми не змогли ще раз відігратися. Я вирішив закінчити кар'єру у збірній Хорватії", - заявив Модрич.