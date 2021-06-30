Довбик забив історичний гол у ворота збірної Швеції

Джерело - Чемпіон.

Збірна України у матчі 1/8 фіналу Євро-2020 обіграла національну команду Швеції.

Вирішальний гол у другому екстратаймі забив Артем Довбик.

Це взяття воріт стало першим для українського нападника. Також, збірна України вперше в історії вийшла до чвертьфіналу Євро.

Пізніше Довбика (120 хвилина 37 секунда) на чемпіонатах Європи забивав тільки Семіх Шентюрк на Євро 2008 (121 хвилина 01 секунда).

І це найпізніший переможний гол на ЧЄ, попередній рекорд встановив Мішель Платіні на Євро 1984 (118 хвилина 53 секунда).