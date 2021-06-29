Пеле підтримав Мбаппе після фатального пенальті на Євро-2020

Нападник збірної Франції Кіліан Мбаппе не залишився наодинці зі своїми переживаннями.

Джерело - Чемпіон.

Легендарний Пеле вирішив підтримати нападника збірної Франції Кіліана Мбаппе.

Про це розповів сам бразильський футболіст.

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"Вище голову Кіліане! Завтра перший день нової подорожі", – написав Пеле.

Нагадаємо, команда Франції сенсаційно поступилася Швейцарії в матчі 1/8 фіналу Євро-2020. Французи лідирували з рахунком 3:1, але втратили свою перевагу - 3:3, а потім поступилися в серії пенальті з рахунком 4:5. Мбаппе не забив вирішальний, п'ятий, пенальті.