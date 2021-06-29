Джерело - Чемпіон.

1. Збірна Швейцарії у серії пенальті обіграла Францію та вийшла у чвертьфінал Євро-2020.

2. Збірна Іспанії у матчі 1/8 фіналу Євро-2020 обіграла національну команду Хорватії.

3. Франк де Бур найближчим часом буде звільнений з посади головного тренера збірної Нідерландів.

4. Головний тренер Динамо Мірча Луческу спрогнозував переможця Євро-2020.

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5. Еден Азар ризикує більше не зіграти на Євро-2020.

6. Головний тренер збірної України Андрій Шевченко згадав матч Євро-2012 проти Швеції, в якому він оформив дубль, а збірна виграла 2:1.

7. Президент України Володимир Зеленський закликав підтримати національну команду на Євро-2020.

8. Тренер збірної Швеції Янне Андерссон виділив перевагу над Україною.

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9. Роман Яремчук зацікавив лондонський Арсенал.

10. Нападник Владислав Кулач не зміг домовитися з Ворсклою щодо нового контракту.

Цитата дня:

Андрій Шевченко оцінив матч проти Швеції напередодні 1/8 фіналу Євро-2020: "Команда зробить усе для позитивного результату, буде намагатися грати на межі своїх можливостей. Виправдовуватися й давати якісь обіцянки ніхто не буде. Ми готуємося та хочемо провести хороший поєдинок. У шведської команди є яскраво виражений стиль, вона добре підготовлена, фізично сильна, використовує свої найкращі якості. Вона заслуговує на велику повагу".