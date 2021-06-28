 Суркіс пояснив статус Кулача на зборах Динамо | Футбол | Champion.com.ua
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Суркіс пояснив статус Кулача на зборах Динамо

Сьогодні 19:37 1106 0
Стало відомо, в якому статусі перебуває Владислав Кулач на зборах Динамо
Суркіс пояснив статус Кулача на зборах Динамо
Фото - ФК Ворскла
#Кулач, #Динамо

Джерело - Чемпіон.

Нападник Владислав Кулач не зміг домовитися з Ворсклою щодо нового контракту.

Про це повідомив журналіст Ігор Циганик.

Термін угоди закінчується 30 червня 2021 року. Футболіста не задовольнили запропоновані умови за новим контрактом, тому він вирішив покинути команду.

Актуально: Динамо з Кулачем вирушило на збір у Швейцарію

Відносно участі в зборах Динамо, як Циганику повідомив президент клубу Ігор Суркіс, Кулач знаходиться на перегляді у киян - контракт з ним не підписували.

У минулому сезоні форвард став найкращим бомбардиром УПЛ з 15 м'ячами.

Раніше, Кулач відмовився продовжувати контракт з Ворсклою.

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