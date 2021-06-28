Суркіс пояснив статус Кулача на зборах Динамо

Стало відомо, в якому статусі перебуває Владислав Кулач на зборах Динамо

Джерело - Чемпіон.

Нападник Владислав Кулач не зміг домовитися з Ворсклою щодо нового контракту.

Про це повідомив журналіст Ігор Циганик.

Термін угоди закінчується 30 червня 2021 року. Футболіста не задовольнили запропоновані умови за новим контрактом, тому він вирішив покинути команду.

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Відносно участі в зборах Динамо, як Циганику повідомив президент клубу Ігор Суркіс, Кулач знаходиться на перегляді у киян - контракт з ним не підписували.

У минулому сезоні форвард став найкращим бомбардиром УПЛ з 15 м'ячами.

Раніше, Кулач відмовився продовжувати контракт з Ворсклою.