Шевченко пригадав історичну битву зі збірною Швеції

Джерело - uefa.com.
Головний тренер збірної України Андрій Шевченко згадав матч Євро-2012 проти Швеції, в якому він оформив дубль, а збірна виграла 2:1.
Про це розповів сам український спеціаліст.
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"Це був мій останній матч перед глядачами в Києві. Звичайно, емоції були просто супер. Я давно чекав такого матчу, довго до нього йшов і готувався. Мені хотілося закінчити свою кар'єру на високій ноті.
Думаю, мені це вдалося. Ще більш приємно було те, що ми добилися перемоги", - сказав Шевченко.
Матч Євро-2020 Швеція - Україна відбудеться 29 червня.
Раніше Макаренко заявив, що глобальних розносів від Шевченка не було.