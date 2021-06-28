Шевченко пригадав історичну битву зі збірною Швеції

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко згадав матч Євро-2012 проти Швеції, в якому він оформив дубль, а збірна виграла 2:1.

Про це розповів сам український спеціаліст.

Важливо: Збірна України прибула до Глазго

"Це був мій останній матч перед глядачами в Києві. Звичайно, емоції були просто супер. Я давно чекав такого матчу, довго до нього йшов і готувався. Мені хотілося закінчити свою кар'єру на високій ноті.

Думаю, мені це вдалося. Ще більш приємно було те, що ми добилися перемоги", - сказав Шевченко.