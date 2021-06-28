Азар ризикує більше не зіграти на Євро-2020

Тібо Куртуа прокоментував травму Едена Азара

Голкіпер збірної Бельгії Тібо Куртуа оцінив стан Едена Азара після травми, якої він зазнав у матчі 1/8 фіналу Євро-2020 проти Португалії.

Про це розповів сам футболіст.

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"Я не знаю, наскільки серйозна травма. Але навіть якщо це контрактура (коли суглоб частково втрачає свої функціональні властивості – прим.), потрібно враховувати десять днів бездіяльності. Боюся, що чемпіонат Європи для нього закінчився, якщо не станеться дива", – відзначив Куртуа.

Еден Азар зазнав травму в матчі проти Португалії на 87 хвилині. Гравець тримався за задню поверхню стегна та поступився місцем на полі Янніку Феррейрі-Карраско.

Раніше, збірна Бельгії переграла чинних чемпіонів Європи та вийшла до 1/4 фіналу Євро-2020.