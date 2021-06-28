Збірна Нідерландів скоро залишиться без головного тренера

Джерело - Чемпіон.
Франк де Бур найближчим часом буде звільнений з посади головного тренера збірної Нідерландів.
Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.
Раніше, збірна Чехії сенсаційно вибила Нідерланди з чемпіонату Європи.
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Джерело - Чемпіон.
Франк де Бур найближчим часом буде звільнений з посади головного тренера збірної Нідерландів.
Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.
Раніше, збірна Чехії сенсаційно вибила Нідерланди з чемпіонату Європи.