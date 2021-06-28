Збірна Нідерландів скоро залишиться без головного тренера

Керівництво федерації Нідерландів незадоволені результатами команди

Джерело - Чемпіон.

Франк де Бур найближчим часом буде звільнений з посади головного тренера збірної Нідерландів.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Раніше, збірна Чехії сенсаційно вибила Нідерланди з чемпіонату Європи.