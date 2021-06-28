 Яремчук зацікавив Арсенал | Футбол | Champion.com.ua
Канчельскіс: Українці їдуть грати до Європи, а в Росії казки розповідають
Сьогодні 08:08 3297 2
У футбол грають 22 людини, а перемагають німці: історія культового протистояння Англія - Німеччина
Сьогодні 17:00 19
Євро-2020. Плей-оф. Календар, результати, трансляції
Сьогодні 16:24 7350
Збірна України прибула до Глазго
Сьогодні 15:24 325
Луческу готовий відпустити Супрягу до Італії
Сьогодні 13:55 723
Збірна Бельгії витримала натиск Португалії та вийшла до чвертьфіналу Євро-2020
Сьогодні 12:30 221
Леоненко: Яка своя гра? Не пам'ятаю, коли Україна добре грала
Сьогодні 12:24 596
Куліш виграв золоту нагороду на етапі Кубка світу
Сьогодні 11:55 251
Шевченко: Ми добилися результату, все інше буде великим бонусом
Сьогодні 10:09 772
Євро-2020. Збірна Швеції - Збірна України: матч-центр
Сьогодні 09:36 2246
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Швеція - Україна: Як команди грали на груповому етапі Євро-2020
Швеція - Україна: Як команди грали на груповому етапі Євро-2020 Valeriy Ruchka
Сьогодні 11:44 325
Ібрагімович показав свій ефективний стрибок на відпочинку
Ібрагімович показав свій ефективний стрибок на відпочинку Valeriy Ruchka
Вчора 20:09 1245
Анчелотті виділив головну слабкість збірної України
Анчелотті виділив головну слабкість збірної України Стас Лысак
Вчора 18:48 1245
Неадекватна вболівальниця влаштувала завал на Тур де Франс - є постраждалі
Неадекватна вболівальниця влаштувала завал на Тур де Франс - є постраждалі Андрій Твердохліб
Вчора 18:45 804
Відео дня. Десятки тисяч уболівальників зустріли збірну Угорщини як справжніх героїв
Відео дня. Десятки тисяч уболівальників зустріли збірну Угорщини як справжніх героїв Андрій Твердохліб
Вчора 18:30 1527
Данія відкрила рахунок у грі з Вельсом шикарним ударом Дольберга
Данія відкрила рахунок у грі з Вельсом шикарним ударом Дольберга Андрій Твердохліб
26.06.2021 19:53 593
Хто має яйця: У мережі зробили прогноз на матчі 1/8 фіналу Євро-2020 за допомогою яєць
Хто має яйця: У мережі зробили прогноз на матчі 1/8 фіналу Євро-2020 за допомогою яєць Андрій Твердохліб
26.06.2021 18:20 1611
Вісім років тому Стаховський сенсаційно обіграв Федерера на Вімблдоні
Вісім років тому Стаховський сенсаційно обіграв Федерера на Вімблдоні Valeriy Ruchka
26.06.2021 18:06 317
15 років тому збірна України перемогла Швейцарію та вийшла до чвертьфіналу чемпіонату світу
15 років тому збірна України перемогла Швейцарію та вийшла до чвертьфіналу чемпіонату світу Valeriy Ruchka
26.06.2021 16:23 309
Відео дня. Фантастичний гол збірної України в вотрота Швейцарії
Відео дня. Фантастичний гол збірної України в вотрота Швейцарії Андрій Твердохліб
26.06.2021 15:43 4268
На Вімблдоні вперше зіграє тенісистка з вродженими фізичними вадами
На Вімблдоні вперше зіграє тенісистка з вродженими фізичними вадами Андрій Твердохліб
26.06.2021 15:31 1144
Вишукано та стильно: Марта Костюк представила форму для Вімблдона
Вишукано та стильно: Марта Костюк представила форму для Вімблдона Андрій Твердохліб
26.06.2021 13:31 1208
Ярмоленко знову найкращий: збірна продовжує готуватись до гри зі Швецією
Ярмоленко знову найкращий: збірна продовжує готуватись до гри зі Швецією Андрій Твердохліб
26.06.2021 13:05 923 1
Що робити зі шведами - ТаТоТаке
Що робити зі шведами - ТаТоТаке Valeriy Ruchka
25.06.2021 16:31 498
Левандовський - українець! Польські уболівальники зробили шокуюче відкриття
Левандовський - українець! Польські уболівальники зробили шокуюче відкриття Valeriy Ruchka
25.06.2021 16:06 71521 8
Прямі трансляції
Навколо спорту

Яремчук зацікавив Арсенал

Сьогодні 16:42 243 0
Роман Яремчук може перейти в клуб АПЛ
Яремчук зацікавив Арсенал
#Арсенал, #Яремчук

Джерело - isport.ua.

Нападник збірної України і Гента Роман Яремчук може змінити клубну в літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє Voetbal Belgie.

Український форвард зацікавив лондонський Арсенал. "Каноніри" вірять, що футболіст зможе підсилити лінію атаки команди.

Керівництво Арсеналу готові заплатити за Яремчука близько 20-25 млн євро.

Відзначається, що Гент готовий прийняти пропозицію англійців, яке відповідає їх запитуваної суми. Бельгійці вже почали пошуки нового нападника, а одним з кандидатів на заміну є форвард Фенербахче Мбвана Саматта.

У сезоні 2020/2021 на рахунку Яремчука 23 голи і 8 асистів в 43 матчах за Гент у всіх турнірах. Зараз форвард виступає за збірну України на Євро-2020, де на його рахунку 2 голи в 3 матчах.

Раніше повідомлялося про те, що інтерес до Яремчука проявляє Мілан. Трансферна вартість нападника оцінюється в 15 мільйонів євро, однак Гент хоче отримати за гравця 25 мільйонів євро.

Коментарі ()