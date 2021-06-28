Роман Яремчук може перейти в клуб АПЛ

Нападник збірної України і Гента Роман Яремчук може змінити клубну в літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє Voetbal Belgie.

Український форвард зацікавив лондонський Арсенал. "Каноніри" вірять, що футболіст зможе підсилити лінію атаки команди.

Керівництво Арсеналу готові заплатити за Яремчука близько 20-25 млн євро.

Відзначається, що Гент готовий прийняти пропозицію англійців, яке відповідає їх запитуваної суми. Бельгійці вже почали пошуки нового нападника, а одним з кандидатів на заміну є форвард Фенербахче Мбвана Саматта.

У сезоні 2020/2021 на рахунку Яремчука 23 голи і 8 асистів в 43 матчах за Гент у всіх турнірах. Зараз форвард виступає за збірну України на Євро-2020, де на його рахунку 2 голи в 3 матчах.

Раніше повідомлялося про те, що інтерес до Яремчука проявляє Мілан. Трансферна вартість нападника оцінюється в 15 мільйонів євро, однак Гент хоче отримати за гравця 25 мільйонів євро.