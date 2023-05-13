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Побував у нокдауні та завершив бій феноменальним ударом по печінці: 5 років тому Ломаченко переміг Лінареса

Сьогодні 08:24 Андрій Твердохліб 6544 0
Побував у нокдауні та завершив бій феноменальним ударом по печінці: 5 років тому Ломаченко переміг Лінареса
#Василь Ломаченко, #Хорхе Лінарес

Джерело - Чемпіон.

13 травня 2018 року, Василь Ломаченко завоював титул WBA у новій для себе легкій вазі (61,2).

На Арені Madison Square Garden Ломаченко переміг венесуельця Хорхе Лінареса технічним нокаутом у 10 раунді.

Перша половина бою пройшла за переваги українця, але у 6 раунді Ломаченко несподівано, вперше у професіональній кар'єрі, опинився в нокдауні. Після нокдауну венесуельський боксер активізувався та зумів вирівняти хід поєдинку. У 10 раунді Василь провів надпотужну атаку, змусив підняти руки суперника та ідеальним ударом по печінці змусив того капітулювати.

Цікаво, що на момент нокауту на суддівських записках була нічия.

Нагадаємо, 20 травня Ломаченко вийде в ринг проти Девіна Хейні в бою за титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.

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