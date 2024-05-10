Ломаченко і Камбосос провели відкрите тренування

Ексчемпіон світу у трьох дивізіонах Василь Ломаченко (17-3, 11 КО) разом із колишнім абсолютним чемпіоном світу Джорджем Камбососом (21-2, 10 КО) 10 травня провели відкрите тренування.

Про це повідомляє Top Rank Boxing.

Зазначимо, що Ломаченко і Камбосос проведуть чемпіонський поєдинок 12 травня в австралійському Перті. Орієнтовний початок – о 8:00 за київським часом.

Напередодні між боксерами відбулася дуель поглядів, яка тривала понад 3 хвилини.