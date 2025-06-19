Борао вважає, що бій Усика проти Дюбуа може стати останнім в кар'єрі українця

Менеджер кубинського боксера Френка Санчеса Майк Борао вважає, що чемпіон WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (23-0, 14 КО) може завершити кар'єру після бою проти володаря титулу IBF Даніеля Дюбуа (22-2, 21 KO).

Його слова передає Sky Sports.

"Усик зробив все, що міг зробити. Я можу уявити, що він піде на пенсію після наступного бою з Дюбуа. Це зробить поєдинок Санчеса за звання претендента на титул IBF дуже важливим. Френк отримав травму у своїй єдиній поразці. Він здоровий і стане першим кубинським чемпіоном у важкій вазі", – сказав Борао.

Зауважимо, що переможець бою між Френком Санчесом та Ефе Аджагбою отримає статус обов'язкового претендента на титул IBF, яким наразі володіє саме Даніель Дюбуа.

Нагадаємо, поєдинок Усик – Дюбуа 2 пройде у Лондоні 19 липня. Перший двобій між боксерами відбувся 26 серпня 2023 року у Вроцлаві. Тоді Олександр здобув перемогу технічним нокаутом у 9 раунді.

Раніше своїм прогнозом на поєдинок поділився ексчемпіон світу Тоні Беллью.