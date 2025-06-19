Від виступу залишилося розчарування, – Мороз розкритикував лідерів молодіжної збірної України на Євро-2025
Колишній головний тренер збірної України U-17 Юрій Мороз залишився незадоволений виступами молодіжної збірної на чемпіонаті Європи 2025 року. У вирішальному матчі проти Нідерландів, на його думку, гарно проявив себе лише Максим Брагару.
Слова наставника передає Sport.ua.
"По першій грі я б відзначив Очеретька, по другій – Бражка, Ваната, Батагова і Брагару, а по третій тільки Брагару. А де решта? Ми бачимо тільки картинку, але що було всередині команди, нам невідомо. Скільки флангових передач віддали Вівчаренко і Крупський? Так, вони були, але тоді, коли нідерландці забили два м'ячі й почали грати по рахунку, а це був вирішальний для нас поєдинок.
Чого ми домоглися? Обіграли Фінляндію, а решту програли, причому не в найкращій якості гри. Не знаю, оціню виступ команди, напевно, на трієчку. Я був упевнений, що ця збірна вийде з групи, але від виступу залишилося розчарування", – сказав Мороз.
Також він розкритикував півзахисника Брентфорда Єгора Ярмолюка за поєдинок проти нідерландців. На його думку, Ярмолюк взагалі не був помітним у такому важливому матчі.
Нагадаємо, збірна України U-21 програла одноліткам з Нідерландів та завершила виступи на молодіжному Євро-2025, посівши у своїй групі 3-тю сходинку.
Як відомо, у першому турі чемпіонату Європи підопічні Унаї Мельгоси зазнали мінімальної поразки від Данії (2:3), однак у другому матчі переграли Фінляндію (2:0).