Від виступу залишилося розчарування, – Мороз розкритикував лідерів молодіжної збірної України на Євро-2025

Колишній головний тренер збірної України U-17 Юрій Мороз залишився незадоволений виступами молодіжної збірної на чемпіонаті Європи 2025 року. У вирішальному матчі проти Нідерландів, на його думку, гарно проявив себе лише Максим Брагару.

Слова наставника передає Sport.ua.

Також він розкритикував півзахисника Брентфорда Єгора Ярмолюка за поєдинок проти нідерландців. На його думку, Ярмолюк взагалі не був помітним у такому важливому матчі.

Нагадаємо, збірна України U-21 програла одноліткам з Нідерландів та завершила виступи на молодіжному Євро-2025, посівши у своїй групі 3-тю сходинку.

Як відомо, у першому турі чемпіонату Європи підопічні Унаї Мельгоси зазнали мінімальної поразки від Данії (2:3), однак у другому матчі переграли Фінляндію (2:0).