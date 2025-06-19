ЗМІ дізнались потенційну зарплату Вірца в Ліверпулі

Стала відома потенційна зарплата атакувального півзахисника Баєра Флоріана Вірца в Ліверпулі, куди він має перейти цього трансферного вікна.

Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.

Так, 22-річний футболіст отримуватиме 200 000 фунтів стерлінгів на тиждень плюс бонуси, які залежатимуть від його успіхів на полі.

🚨🇩🇪 More on Florian Wirtz: his salary will be in the region of £200,000 per week plus bonuses.



Reports of higher salary are not confirmed as it will fit Liverpool’s current structure. pic.twitter.com/GmtukmjyV2 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 19, 2025

Втім зазначається, що інформація потребує підтвердження на сумісність зарплати із загальною структурою Ліверпуля.

За повідомленнями західних ЗМІ, "червоні" мають оголосити про перехід Вірца у найближчі 48 годин.

У сезоні-2024/25 Флоріан зіграв 25 матчів у всіх турнірах, в яких забив 12 голів та віддав 8 результативних передач.

Раніше стало відомо про перехід Джеремі Фрімпонга з Баєра в Ліверпуль.