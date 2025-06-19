ЗМІ дізнались потенційну зарплату Вірца в Ліверпулі
Флоріан Вірц та Хабі Алонсо
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Стала відома потенційна зарплата атакувального півзахисника Баєра Флоріана Вірца в Ліверпулі, куди він має перейти цього трансферного вікна.
Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.
Так, 22-річний футболіст отримуватиме 200 000 фунтів стерлінгів на тиждень плюс бонуси, які залежатимуть від його успіхів на полі.
Втім зазначається, що інформація потребує підтвердження на сумісність зарплати із загальною структурою Ліверпуля.
За повідомленнями західних ЗМІ, "червоні" мають оголосити про перехід Вірца у найближчі 48 годин.
У сезоні-2024/25 Флоріан зіграв 25 матчів у всіх турнірах, в яких забив 12 голів та віддав 8 результативних передач.
Раніше стало відомо про перехід Джеремі Фрімпонга з Баєра в Ліверпуль.