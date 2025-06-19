Лапорта: Барселона працює над дійсно потужним підписанням

Ханс-Дітер Флік та Жоан Лапорта

Президент Барселони Жоан Лапорта висловився про трансферну політику клубу цього літа та анонсував нове підписання.

Слова функціонера наводить ESPN.

"Ми вже придбали Жоана Гарсію та працюємо над ще одним, дійсно потужним та цікавим підписанням", – розповів Лапорта.

Напередодні "блаугранас" оголосили про трансфер голкіпера Еспаньйола Гарсії за 25 мільйонів євро.

На тлі цього переходу з'явились чутки про можливий відхід Марка-Андре тер Штегена до Галатасараю.

Також стало відомо про бажання нападника Манчестер Юнайтед перебратись до Барселони.