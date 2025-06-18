Просто констатую факт: Ванат назвав винних у поразці від Нідерландів на молодіжному Євро-2025

Нападник молодіжної збірної України Владислав Ванат прокоментував поразку від Нідерландів, через яку "синьо-жовті" не змогли вийти в 1/4 фіналу турніру, звинувативши у цьому досвідчених гравців.

Слова форварда наводить Суспільне Спорт.

"Мені здається, що фізично підсіли у другому таймі і припускалися помилок, яких би не мали припускатися, зокрема і я. У другому голі провина моя повністю. Чому підсіли? Не знаю, просто констатую факт.



Що казав тренер у перерві? Що нам вже немає чого втрачати і треба намагатися вище накривати суперника та не припускатися тих помилок, яку я зробив. Чому мене замінили? Гадаю, що і втома, і моя гра. Плюс – перемога над Фінляндією, мінус – у тому, що досвідчені гравці припускалися помилок", – констатував Ванат.