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Просто констатую факт: Ванат назвав винних у поразці від Нідерландів на молодіжному Євро-2025

Олексій Мурзак — 18 червня 2025, 21:48
Просто констатую факт: Ванат назвав винних у поразці від Нідерландів на молодіжному Євро-2025
Владислав Ванат
Getty Images

Нападник молодіжної збірної України Владислав Ванат прокоментував поразку від Нідерландів, через яку "синьо-жовті" не змогли вийти в 1/4 фіналу турніру, звинувативши у цьому досвідчених гравців.

Слова форварда наводить Суспільне Спорт.

"Мені здається, що фізично підсіли у другому таймі і припускалися помилок, яких би не мали припускатися, зокрема і я. У другому голі провина моя повністю. Чому підсіли? Не знаю, просто констатую факт.

Що казав тренер у перерві? Що нам вже немає чого втрачати і треба намагатися вище накривати суперника та не припускатися тих помилок, яку я зробив. Чому мене замінили? Гадаю, що і втома, і моя гра. Плюс – перемога над Фінляндією, мінус – у тому, що досвідчені гравці припускалися помилок", – констатував Ванат.

Нагадаємо, у середу, 18 червня, збірна України U-21 провела свій 3-й, і як виявилося, останній матч на молодіжному Євро-2025, програвши одноліткам з НідерландівДля виходу в 1/4 фіналу турніру "синьо-жовтим" достатньо було не програти.

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Владислав Ванат

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