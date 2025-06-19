Стало відомо, хто битиметься за звання претендента на титул IBF, яким володіє Дюбуа

Кубинський боксер Френк Санчес (21-1, 18 КО) та нігерієць Ефе Аджагба (20-1, 14 КО) проведуть між собою бій за звання обов'язкового претендента на титул IBF у надважкій вазі, яким наразі володіє Даніель Дюбуа.

Про це повідомляє Sky Sports.

Раніше битися Аджагбою за цей статус мав Мартін Баколе, але IBF переглянула своє рішення на тлі поразки Баколе від Джозефа Паркера та забрала в нього можливість претендувати на титул.

Пізніше повідомлялося, що IBF зобов’язала Дюбуа захистити титул в бою проти Дерека Чісори. Але наступний бій британець проведе проти українського чемпіона WBC, WBA, WBO та IBO Олександра Усика (23-0, 14 КО).

Нагадаємо, поєдинок Усик – Дюбуа 2 пройде у Лондоні 19 липня. Перший двобій між боксерами відбувся 26 серпня 2023 року у Вроцлаві. Тоді Олександр здобув перемогу технічним нокаутом у 9 раунді.