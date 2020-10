Джерело - Чемпіон.

Досить цікавий бій ми спостерігаємо, не бояться боксери йти в наступ!

The real ones knew what this fight was gonna be ... 😏



Through four rounds, Saucedo and Barboza ain’t disappointing.#LomaLopez | LIVE NOW on ESPN pic.twitter.com/BaNGx0QOsc — Top Rank Boxing (@trboxing) October 18, 2020

Нокдаун у бою Барбоза - Сауседо!

Knockdown or slip? Whatcha think?



Here's the replays ... 👀#LomaLopez | LIVE NOW on ESPN pic.twitter.com/NVORzds2Nh — Top Rank Boxing (@trboxing) October 18, 2020

Варто нагадати, що Ломаченко знищив поглядом Лопеса на зважуванні.

Олександр Усик підтримує Василя Ломаченка на відстані 10 тис кілометрів.

Теофімо Лопес тим часом продовжує підготовку до бою року!

That kind of heat ... and we STILL have this to come. We’re not worthy.#LomaLopez | LIVE NOW on ESPN pic.twitter.com/LnURyR504G — Top Rank Boxing (@trboxing) October 18, 2020

The hands are wrapped... The main event is getting close. #LomaLopez pic.twitter.com/FKgzpy8ddF — ESPN Ringside (@ESPNRingside) October 18, 2020

Наразі розпочинається останній поєдинок андеркарду між Алексом Сауседо та Арнольдом Барбозою.

Також, голлівудський актор побажав удачі Ломаченку у бою з Лопесом.

Раніше букмекери зробили прогноз на бій Ломаченко - Лопес.

Ломаченко продовжує підготовку до бою!

Переглянути цей допис в Instagram LOMA🥊 Допис, поширений 🇺🇦LomUs™️🇺🇦 (@lomus_official) 17 Жов 2020 р. о 7:25 PDT

Легендарний Майк Тайсон також підтримав Василя Ломаченка!

Залишився останній бій перед головною подією вечора - Барбоза - Сауседо.

Let’s go ringside, because this guy deserves allll the angles. 🤯@EdgarBerlangaJr 🔥🇵🇷#LomaLopez | LIVE NOW on ESPN pic.twitter.com/eiPiqjnc3G — Top Rank Boxing (@trboxing) October 18, 2020

Берланга нокаутував Ланелло у першому раунді!

"I'M A F*CKIN MONSTER!!!"



This streak just might never end.

15-0, 15 FIRST ROUND KNOCKOUTS.#LomaLopez | LIVE NOW on ESPN pic.twitter.com/2arBHVo5lT — Top Rank Boxing (@trboxing) October 18, 2020

ESPN підготував промо-ролик до бою Ломаченко - Лопес!

Time to crown the king of the lightweight division 👑#LomaLopez starts RIGHT NOW on ESPN 📺 pic.twitter.com/Arc7wu7nOh — ESPN (@espn) October 18, 2020

У нас залишився ще поєдинок андеркарду - Едгар Берланга - Сильфон Ланелло.

Хосе Варгас переміг Кендо Кастанеду одноголосним рішенням суддів за підсумками 10 раундів

The knockdown early set the tone in a domination of Kendo Castaneda, and @josuevargas101 moves to 18-1 via Unanimous Decision to send us into the Main Card. #LomaLopez | LIVE NOW on ESPN pic.twitter.com/o5bVkrFsRk — Top Rank Boxing (@trboxing) October 18, 2020

Напередодні поєдинку Зінченко підтримав Ломаченка перед боєм із Лопесом.

Ломаченко готується до поєдинку!

Переглянути цей допис в Instagram No minute in stop🔥 Допис, поширений 🇺🇦LomUs™️🇺🇦 (@lomus_official) 17 Жов 2020 р. о 6:55 PDT

Хосе Варгас відправив Кендо Кастанеду в нокдаун! До бою Ломаченко - Лопес залишається ще цей поєдинок та двобій між Алексом Сауседо та Арнольдом Барбозою.

A FLASH KNOCKDOWN ⚡️ @josuevargas101 floored Castaneda with a straight left early in the fight. #LomaLopez pic.twitter.com/xjADTvzoSn — ESPN Ringside (@ESPNRingside) October 18, 2020

.@josuevargas101 is off to a fast, sharp start, dropping Castaneda early on with some quick work up top. 👀#LomaLopez | LIVE NOW on ESPN pic.twitter.com/p6sTjTgCSj — Top Rank Boxing (@trboxing) October 18, 2020

Напередодні бою Редкач поставив 25 тис на перемогу Лопеса.

До головного поєдинку року залишається зовсім небагато!

The time for talk is over ...🥊#LomaLopez | OCT 17 | 10 PM ET | ESPN pic.twitter.com/kXOhZcU0NK — ESPN (@espn) October 17, 2020

Ломаченко та Лопес вже прибули на арену!

Чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBA (Super), WBO, WBC Василь Ломаченко (14-1, 10 KO) зустрінеться в поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу з володарем поясу IBF Теофімо Лопесом (15-0, 12 KO).

Бій відбудеться вранці 18 жовтня в Лас-Вегасі на арені MGM Grand.

Орієнтовний початок о 5:00 за київським часом. Наш сайт проведе для вас текстову онлайн-трансляцію поєдинку в цій новині.