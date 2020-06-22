За бій проти Льюїса Віталій Кличко заробив 1,4 мільйона доларів

17 років тому відбувся поєдинок Леннокс Льюїс - Віталій Кличко

За поєдинок з британцем Ленноксом Льюїсом, який відбувся 21 червня 2003 року в Лос-Анджелесі на знаменитій арені Staples Center, українець Віталій Кличко отримав 1,4 мільйона доларів.

Про це повідомляє klitschko-brothers.com.

Промоутер боксерського вечора Гері Шоу запропонував виставити проти Льюїса українця. Седрік Босвел, у якого вже був підписаний контракт на бій з Віталієм, почав бунтувати, але гонорар в розмірі 15 тисяч доларів привів засмучені почуття Седріка в порядок. Віталій за цей бій заробив 1,4 мільйона доларів. Гонорар Леннокса Льюїса склав 7 мільйонів доларів.

Цікаво, що боксерська громадськість Лоc-Анджелеса сприйняла зміну суперника з ентузіазмом. За 10 днів до бою на шоу було продано лише 4 500 квитків, а після оголошення, що новим суперником Леннокса Льюїса стане перший номер рейтингу WBC Віталій Кличко 10 000 квитків було продано протягом чотирьох годин (!). Нарешті, на момент зупинки бою Віталій вів на картах всіх трьох суддів 58:56, а коли прилетів після бою в Німеччину, німецькі фани спеціально до приїзду українця вивісили транспарант Народний чемпіон.

Нагадаємо, Хей не включив братів Кличко до ТОП 10 суперваговиків в історії боксу.