Олександр Гвоздик (17-0, 14 КО) програв у 10 раунді технічним нокаутом росіянину Артуру Бетербієву (14-0, 14 КО).

На момент зупинки поєдинку українець був попереду за суддівськими записками.

Двоє суддів віддавали перевагу Гвоздику (87:83, 86:85), один віддавав перемогу росіянину (87:83).

What. A. Fight!



Scores at the time of the stoppage:



87-83 Gvozdyk

86-85 Gvozdyk

87-83 Beterbiev