Ямал: Цього року Реал не може конкурувати з Барселоною
Ламін Ямал
Instagram Ламіна Ямала
Атакувальний півзахисник Барселони Ламін Ямал висловився про перемогу команди над мадридським Реалом у фіналі Кубку Іспанії.
Слова вінгера наводить ESPN.
"Я сказав Араухо, коли ми були в готелі: якщо вони заб'ють один гол – не проблема. Навіть якщо два – це теж не буде проблемою.
Вони не можуть з нами конкурувати у цьому сезоні й ми це довели", – розповів Ямал.
Зазначимо, що у самому матчі Ламін відзначився результативною передачею на Феррана Торреса, який зрівняв рахунок та перевів гру у додатковий час.
Для Барселони цей тріумф став 32-м подібним. Реал має 20 Кубків Іспанії у своїй історії.
Раніше підсумки матчу підбив головний тренер "вершкових" Карло Анчелотті.