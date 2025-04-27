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Ямал: Цього року Реал не може конкурувати з Барселоною

Володимир Максименко — 27 квітня 2025, 07:22
Ямал: Цього року Реал не може конкурувати з Барселоною
Ламін Ямал
Instagram Ламіна Ямала

Атакувальний півзахисник Барселони Ламін Ямал висловився про перемогу команди над мадридським Реалом у фіналі Кубку Іспанії.

Слова вінгера наводить ESPN.

"Я сказав Араухо, коли ми були в готелі: якщо вони заб'ють один гол – не проблема. Навіть якщо два – це теж не буде проблемою.

Вони не можуть з нами конкурувати у цьому сезоні й ми це довели", – розповів Ямал.

Зазначимо, що у самому матчі Ламін відзначився результативною передачею на Феррана Торреса, який зрівняв рахунок та перевів гру у додатковий час.

Для Барселони цей тріумф став 32-м подібним. Реал має 20 Кубків Іспанії у своїй історії.

Раніше підсумки матчу підбив головний тренер "вершкових" Карло Анчелотті.

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Ламін Ямал

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