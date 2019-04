Суперник Берінчика провів тренування в Україні

View this post on Instagram

Суперник Дениса Берінчика @berinchyk Ніхіто Аракава @arakawa.nihito вже у Києві, де продовжує тренування 🥊💪🏻🔥Клуб "Панчер"🇺🇦tickets: @karabas_com ❗️#berinchykarakawa #берінчикаракава #беринчикаракава #берінчик #berinchyk #денисберинчик #k2promotions #k2ukraine #чемпіон #champion #чемпион #wbo #boxing #бокс #fightingvision #internationalwbo #ukraine #україна #украина #fight #20квiтня #палацспорту #karabascom