Суперник Берінчика провів тренування в Україні

Претендент на титул WBO International Ніхіто Аракава вже знаходиться в Україні.
Про це повідомляє k2 promotions.
37-річний японець провів тренування перед поєдинком з українцем Денис Берінчиком.
Бій Беринчик - Аракава відбудеться 20 квітня в Києві в столичному Палаці Спорту.
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Суперник Дениса Берінчика @berinchyk Ніхіто Аракава @arakawa.nihito вже у Києві, де продовжує тренування 🥊💪🏻🔥Клуб "Панчер"🇺🇦tickets: @karabas_com ❗️#berinchykarakawa #берінчикаракава #беринчикаракава #берінчик #berinchyk #денисберинчик #k2promotions #k2ukraine #чемпіон #champion #чемпион #wbo #boxing #бокс #fightingvision #internationalwbo #ukraine #україна #украина #fight #20квiтня #палацспорту #karabascom
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Суперник Дениса Берінчика @berinchyk Ніхіто Аракава @arakawa.nihito працює на лапах🥊🥊🥊 Клуб "Панчер", Київ. 🇺🇦🇯🇵
Джерело - Чемпіон.