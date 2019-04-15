Суперник Берінчика провів тренування в Україні

Претендент на титул WBO International Ніхіто Аракава вже знаходиться в Україні.

Про це повідомляє k2 promotions.

37-річний японець провів тренування перед поєдинком з українцем Денис Берінчиком.

Бій Беринчик - Аракава відбудеться 20 квітня в Києві в столичному Палаці Спорту.

Джерело - Чемпіон.