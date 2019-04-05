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Український боксер збирається показати красивий бокс 20 квітня
Дмитро Митрофанов

Український боксер Дмитро Митрофанов покаже красивий бокс у поєдинку з іспанцем Хорхе Вальєхо в андеркарді бою Дениса Берінчика з японцем Ніхіто Аракавою.

Про це повідомив сам Митрофанов.

В Klitschko Expo відбулась медіа-зустріч, присвячена боксерському шоу K2 promotions Ukraine в Палаці спорту, що відбудеться 20 квітня.

Головною подією вечора стане поєдинок Дениса Берінчика з японцем Ніхіто Аракавою за титул Інтернаціонального чемпіона WBO у легкій вазі, що належить Денису.

В андеркарді Дмитро Митрофанов зустрінеться з іспанцем Хорхе Вальєхо на прізвисько акула.. 

"Суперник непростий, пресингуючий. Відпрацьовуємо технічні моменти та навички, щоб 20 квітня показати красивий бокс. План на бій — перемога, чим скоріше, тим краще. Мы відпрацьовуємо технічні навички для цього", - прокоментував Дмитро Митрофанов.

Нагадаємо, що Берінчик не вірить у свою перемогу нокаутом.

Джерело - К2 Promotions.

#Митрофанов, #Берінчик
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