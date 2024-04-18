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Лунін став героєм матчу Ман Сіті — Реал: відео блискучих сейвів українського воротаря

Сьогодні 02:36 Андрій Дунець 112 0
Лунін став героєм матчу Ман Сіті — Реал: відео блискучих сейвів українського воротаря
#Андрій Лунін, #Ліга чемпіонів, #Манчестер Сіті, #Реал Мадрид

Джерело - Чемпіон.

Воротар мадридського Реала Андрій Лунін став однією з найпомітніших персон матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті.

Лунін виконав 8 сейвів та відбив 2 удари в переможній для його команди серії післяматчевих пенальті. Відомий статистичний ресурс Sofascore оцінив гру уродженця Краснограда в 9,5 балів (найвища оцінка в обидвох командах).

Підопічні Пепа Гвардіоли завдали по воротах голкіпера суперників 34 постріли, загальний коефіцієнт очікуваних голів склав 2,59 (дані Flashscore).

У мережі вже встигли змонтувати нарізку найефектніших дій Андрія.

Відео

Не дивно, що після такого перформансу в любові футболісту збірної України зізналась одна з найбільших фан-спільнот Реала в соцмережі X (колишній твіттер).

Хтось акцентує на підказках від конкурента, Кепи Аррісабалаґи, який щось нашіптував на вуха одноклубнику під час підготовки до пенальті.

А дехто відзначає аж занадто спокійну реакцію Луніна на вирішальний удар Антоніо Рюдіґера в післяматчевій серії й додає відповідний відеодоказ із трибун стадіону "Етіхад".

Огляд матчу

Відтак Реал вийшов у півфінал ЛЧ. Суперником іспанців стане мюнхенська Баварія, яка пройшла лондонський Арсенал за сумою двох поєдинків.

Напередодні також визначилась інша пара півфіналістів. Французький ПСЖ зустрінеться з дортмундською Боруссією. Парижани в чвертьфіналі в більшості розгромили іспанську Барселону, а "чорно-жовті" в суперматчі подужали мадридський Атлетико. 

Матчі 1/2 фіналу заплановані на 30 квітня/1 травня та 7/8 травня. Фінал Ліги чемпіонів УЄФА-2023/24 відбудеться 1 червня 2024 року на стадіоні "Вемблі" в Лондоні.

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