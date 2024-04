Лунін став героєм матчу Ман Сіті — Реал: відео блискучих сейвів українського воротаря

Джерело - Чемпіон.

Воротар мадридського Реала Андрій Лунін став однією з найпомітніших персон матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті.

Лунін виконав 8 сейвів та відбив 2 удари в переможній для його команди серії післяматчевих пенальті. Відомий статистичний ресурс Sofascore оцінив гру уродженця Краснограда в 9,5 балів (найвища оцінка в обидвох командах).

Підопічні Пепа Гвардіоли завдали по воротах голкіпера суперників 34 постріли, загальний коефіцієнт очікуваних голів склав 2,59 (дані Flashscore).

У мережі вже встигли змонтувати нарізку найефектніших дій Андрія.

Відео

Не дивно, що після такого перформансу в любові футболісту збірної України зізналась одна з найбільших фан-спільнот Реала в соцмережі X (колишній твіттер).

WE ALL LOVE YOU, LUNIN! 🤍 pic.twitter.com/82HEhJMDMu — Madrid Xtra (@MadridXtra) April 17, 2024

Хтось акцентує на підказках від конкурента, Кепи Аррісабалаґи, який щось нашіптував на вуха одноклубнику під час підготовки до пенальті.

Btw shoutout to KEPA for telling Lunin about Man Cities pen takers lol pic.twitter.com/m71y3xoQBq — WolfRMFC (@WolfRMFC) April 17, 2024

А дехто відзначає аж занадто спокійну реакцію Луніна на вирішальний удар Антоніо Рюдіґера в післяматчевій серії й додає відповідний відеодоказ із трибун стадіону "Етіхад".

Огляд матчу

Відтак Реал вийшов у півфінал ЛЧ. Суперником іспанців стане мюнхенська Баварія, яка пройшла лондонський Арсенал за сумою двох поєдинків.

Напередодні також визначилась інша пара півфіналістів. Французький ПСЖ зустрінеться з дортмундською Боруссією. Парижани в чвертьфіналі в більшості розгромили іспанську Барселону, а "чорно-жовті" в суперматчі подужали мадридський Атлетико.

Матчі 1/2 фіналу заплановані на 30 квітня/1 травня та 7/8 травня. Фінал Ліги чемпіонів УЄФА-2023/24 відбудеться 1 червня 2024 року на стадіоні "Вемблі" в Лондоні.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua