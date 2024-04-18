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Лунін наголосив на ситуації в Україні у коментарі після матчу з Ман Сіті

Сьогодні 02:43 248 0
Лунін наголосив на ситуації в Україні у коментарі після матчу з Ман Сіті
#Андрій Лунін, #Ліга чемпіонів, #Манчестер Сіті, #Реал Мадрид

Джерело - MadridXtra.

Воротар мадридського Реала Андрій Лунін вирішив нагадати про війну в Україні у своєму коментарі після чвертьфінального матчу-відповіді Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті. 

Слова українського голкіпера наводить фан-спільнота "вершкових" MardidXtra. 

"У моїй країні складна ситуація. Через це мені важко тренуватися на щоденній основі. Але я хочу подякувати всім, хто підтримує мене", — сказав Лунін. 

Статистичний ресурс SofaScore визнав Луніна найкращим гравцем поєдинку. Андрій здійснив 8 сейвів та відбив 2 удари в серії післяматчевих пенальті.

Відтак Реал вийшов у півфінал ЛЧ. Суперником іспанців стане мюнхенська Баварія, яка пройшла лондонський Арсенал за сумою двох поєдинків.

Напередодні також визначилась інша пара півфіналістів. Французький ПСЖ зустрінеться з дортмундською Боруссією. Парижани в чвертьфіналі в більшості розгромили іспанську Барселону, а "чорно-жовті" в суперматчі подужали мадридський Атлетико. 

Матчі 1/2 фіналу заплановані на 30 квітня/1 травня та 7/8 травня. Фінал Ліги чемпіонів УЄФА-2023/24 відбудеться 1 червня 2024 року на стадіоні "Вемблі" в Лондоні.

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