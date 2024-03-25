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Андрій Біба: "Чорновіл запрошував вступити в РУХ"

25 років тому, 25 березня 1999 року, В'ячеслав Чорновіл загинув за нез'ясованих обставин в автокатастрофі на шосе під Борисполем.
Сьогодні 13:24 Максим Розенко 66 0
Андрій Біба: "Чорновіл запрошував вступити в РУХ"
#Андрій Біба, #Динамо

Джерело - Чемпіон.

86-річний Андрій Біба — капітан легендарного Динамо-1966, яке вперше у своїй історії зробило золотий дубль: виграло чемпіонат та Кубок СРСР. Славнозвісний ветеран пригадав, як тисячі вболівальників киян на честь визначної перемоги команди на стадіоні запалили саморобні смолоскипи з газет, хто з гравців розмовляв українською наприкінці 50-х - початку 60-х та за яких обставин він отримав неочікувану пропозицію від ініціатора акту проголошення незалежності України. 

— Андрію Андрійовичу, пам’ятаєте, як вам запропонували вступити в партію, яка зіграла одну з ключових ролей у відновленні незалежності України? 

— З В’ячеславом Чорноволом ми познайомились на матчі Динамо. Прессекретарем В’ячеслава Максимовича був Дмитро Понамарчук. Свого часу він працював кореспондентом “Спортивної газети”, тож ми з ним були добре знайомі. Понамарчук і привів Чорновола до нас у ложу. В’ячеслав Максимович зізнався, що він уперше на футболі. Ми душевно поспілкувалися. А через деякий час Діма завів розмову, як я дивлюсь на те, щоб вступити до РУХу. Мовляв, є пропозиція від Чорновола. Але де я, а де політична партія?! Я був дуже далекий від цього. Відмовився. А незабаром побачив, як Блоха (так у динамівському футбольному світі називають Олега Блохіна - прим. М.Р.) пішов в одну політичну партію, потім у другу, далі в третю.  

— Поговорімо про Динамо. 17 жовтня 1961 року команда офіційно оформила перші золоті медалі в чемпіонаті СРСР, перервавши гегемонію московських клубів. Під час домашнього матчу з харківським Авангардом на стадіоні тисячі вболівальників запалили саморобні смолоскипи, створивши славнозвісне “вогняне кільце”. Які були ваші відчуття в той момент? 

— Це було справжнє ноу-хау. Це зараз є мобільні телефони, які можна підсвічувати та підіймати на стадіоні над собою. Тоді про таке годі було й думати. Коли вже стало відомо, що Динамо здобуло чемпіонство, вболівальники взяли газети, які були під рукою, і запалили їх. Створили святковий феєрверк. Це було вперше на стадіоні. Виглядало вражаюче. І я не пам’ятаю, щоб уболівальники влаштовували таке фаєршоу надалі. 

— У ті роки в Динамо вже працював сліпий масажист Белов?    

— Так, ми всі його поважали. Він був чудовим масажистом. Ще в молоді роки Георгій побився об заклад і довго дивився на сонце, після чого втратив зір. Але почуття в нього були розвинені чудово. Впізнавав гравця по м’язах. Вже разом із ним Динамо тричі поспіль (1966, 1967, 1968) ставало чемпіоном СРСР. Георгій був справжнім членом нашого чемпіонського колективу. Ми жили в одному будинку — Белов, Базилевич, Рудаков та я. Георгій відпрацював у Динамо багато років. При цьому він мав дуже гарну пам’ять. Під час матчів спеціально для нього вели репортаж. І Белов міг не тільки назвати авторів голів у конкретному матчі, але й розповісти про ігровий епізод, про який ми всі вже забули.     

— Решко розповідав нам, що в 1971 році, коли він прийшов у Динамо, українською з ним розмовляв тільки Слободян, який народився на Івано-Франківщині. А як було у ваші часи? 

 - У нас в команді на той час грали троє хлопців із Закарпаття - Василь Турянчик, Ференц Медвідь, який вже згодом став Федором, та Йожеф Сабо. Сабо був з угорської родини. А Турянчик і Медвідь розмовляли українською з закарпатським колоритом — змішана мова. Більше нікого і не пригадаю.   

Єврогол від Біби

Саме Андрій Біба забив перший гол Динамо в єврокубках. Це сталося в матчі проти Колрейна (Північна Ірландія) 2 вересня 1965 року. Цей м'яч також був першим у єврокубках для українських і радянських команд.

Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал

Максим Розенко, Чемпіон

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