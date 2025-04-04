Шахтар проти "криптоніту", Динамо проти "бетону", внизу таблиці битва за життя. Що готує 23 тур УПЛ

Український футбол може змусити нудьгувати протягом зими, але потім йде нон-стоп. Ще не встигли відгриміти чвертьфінали Кубку України, як готується стартувати черговий тур чемпіонату. "Чемпіон" вирішив розповісти про його головні інтриги.

Чи використають Карпати, Колос та Кривбас перевагу в ігровій свіжості?

Нам усі футбольні люди щороку по тисячі разів кажуть, що втома у футболі має ключове значення. Що ж, перевіримо, наскільки вона важлива. У чвертьфіналі Кубку грали вісім команд, шість із яких представляють УПЛ. Шахтар та Верес грають один з одним, у них навіть час зайнятості збігається: матчі затягнулися на овертайм. Динамо ставило настільки лівий склад, що навіть без абсолютного дебютанта не обійшлося – й цей склад, мабуть, натякнув, хто проти Лівого Берега НЕ зіграє.

А от для Руха, Полісся та особливо Олександрії питання ігрової свіжості стоїть гостро. Підопічні Ротаня всього через три дні після найважчого матчу з Шахтарем, який відібрав об'єктивно дуже багато сил (а враховуючи поразку, ще й нервів), приїдуть у гості до дуже складного суперника. Кривбас, принаймні сам впевнений, що ще бореться за бронзу – і у разі перемоги точно загострить ситуацію. Глибина складу в Олександрії невелика, тому доведеться грати тими, хто грав проти Шахтаря. Щоправда, вибачте за чорний гумор, якраз регулярні повітряні тривоги у Кривому Розі й можуть дати час на перепочинок.

ФК Олександрія

Рух після двох матчів за п'ять днів проти Динамо їде у гості до Колоса – і лише відрив, набраний у першому колі, не дає це назвати дуеллю двох борців за виживання. Програють львів'яни дуже багато – і саме люблячому "кінський" стиль гри Костишину втома суперника за щастя. Поліссю проти Карпат було б складно в будь-якому складі й з будь-яким календарем, але в них якраз є пом'якшувальна обставина. Глибина складу на багатьох позиціях у житомирців величезна – не просто так під 30 осіб за півтора року підписували.

Як Динамо та Шахтар справлятимуться з відкриттями сезону?

Шахтар, як сказано вище, зіграє з Вересом. І, думаю, якби на старті сезону будь-хто провів би опитування "Скільки рядків у турнірній таблиці буде розділяти Верес і Шахтар після 22 турів?", навіть уболівальники Вереса назвали б числа від трьох і більше.

Шахтар, звичайно, дивує третім місцем, але насамперед вражає команда Олега Шандрука. Команда з бюджетом звичайного, не кращого від того ж Інгульця, аутсайдера відмовляється брати участь у боротьбі за виживання і, зокрема, у Шахтаря регулярно відбирає очки. Проблема "гірників" у тому, що Верес робить велику рідкість за мірками українського футболу: перевіряє на міцність оборону кожного суперника. Він високо пресингує, не боїться атакувати – і цього сезону забрав очки в обох грандів. Подивимося, що з цього приводу придумає Пушич – саме в оборону Шахтар закуповувався найскромніше.

Динамо, тим часом гратиме проти класичного автобуса. 12 забитих голів у 22 матчах – складно повірити, що команда з такою результативністю в принципі здатна вирішувати якісь завдання, але Лівий Берег і пропускає в середньому гол за гру. При цьому Лівий Берег зараз ще й близький до піка форми. З чотирьох останніх матчів він виграв два – дуже здорово, якщо враховувати, що два інші матчі він грав із суперниками Динамо за чемпіонськими перегонами. Тепер настав час і Динамо побитися об цю стіну.

ФК Динамо Київ

Хто виграє битву за життя?

А найважливіший для самих учасників матч туру – це Інгулець проти Оболоні. Ліга чемпіонів Лігою чемпіонів, єврокубки єврокубками, але ми розуміємо, що глобально у команд з верхівки все буде добре. А навіть якщо буде погано, то точно не через місця у таблиці – Дніпро-1 припинив існування після четвертого місця.

А от Інгульцю та Оболоні неймовірно важливе місце у "вишці": без присутності в одній лізі з Динамо, Шахтарем, Поліссям і фінансування можуть різко скоротити, і лідерів комусь сильному (як Краснопіра в Рух, наприклад) продати буде складніше. І команди зустрічаються у ситуації, коли поразка різко зменшить шанси команди на порятунок. Нічия зменшить шанси обох – вона буде на користь Чорноморця.

На полі зараз краще виглядає Інгулець. Він взагалі, гадаю, мав би очок на п'ять більше, якби не цирк зі стадіоном. Грати 15 виїзних матчів поспіль, сподіватися після цього здобути 15 домашніх, а потім все одно їздити до Кривого Рогу, бо "Арену Інгулець" так і не добудували – це недостойно для клубу вищої ліги. Але загалом, нумо тримати в голові: у 21 виїзному матчі клуб набрав 16 очок. 0,76 очка за гру – не так і багато, в Оболоні у самої 0,72 – але, починаючи з наступного туру, Інгулець гратиме усі домашні матчі у Тернополі.

Якщо команда Кобіна матиме хоча б відносно домашню арену (й вже точно не домашню для суперників), від неї можна чекати ривок на фініші. А в Оболоні й так всього на два очки більше – і, до речі, на одну гру теж. Загалом, "пивоварам" вкрай бажано йти вперед і прагнути виграти, тоді як Інгулець влаштує нічия.